Афины , 3 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Граждане Греции отныне будут иметь возможность хранить сертификаты, касающиеся иммунизации против коронавируса, или отрицательные результаты тестов в приложении для смартфона Covid Gr, созданным министерством цифрового управления. Приложение будет похоже на другие, используемые для хранения документов вроде посадочных талонов или билетов в театры, сообщило министерство 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Приложение упростит сохранение и отображение цифровых сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19, а также отрицательных результатов тестов на электронных устройствах в одном месте, что облегчит проверку.

Для хранения сертификатов требуется несколько минут, загружается он либо путем сканирования QR-кода каждого сертификата, либо преобразования его в pdf.

«Можно хранить сертификат COVID ЕС или национальный сертификат о вакцинации, сертификаты о выздоровлении от COVID-19 или отрицательные тесты для стольких людей, сколько захочет пользователь, что чрезвычайно полезно для всей семьи», — говорится в сообщении министерства.