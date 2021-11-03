Рига, , 13:55 — REGNUM После завершения периода карантина (локдауна) в Латвии 15 ноября нынешнего года ряд мер безопасности останется в силе, в том числе ограничения массовых мероприятий. Об этом сообщило издание «МК-Латвия» со ссылкой на итоги заседания правительства страны.

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По словам советника министра здравоохранения Каспара Берзиньша, после 15 ноября частные собрания будут ограничены 10 людьми в помещении и 20 — на открытом воздухе.

Торговые центры не будут открыты по выходным и праздничным дням, а развлечения в помещении и аттракционы будут запрещены. В заведениях общепита за одним столом могут сидеть четыре человека, при этом расстояние между столами составит три метра.

Кроме того, даже если режим комендантского часа будет отменен с 15 ноября нынешнего года, рабочее время мест массового пользования по-прежнему будет разрешено лишь с 6 утра до 21 часа.

По словам Берзиньша, все эти меры пока не утверждены — требуется договоренность между министерствами страны.

С 21 октября нынешнего года в Латвии работают только магазины с товарами первой необходимости и предоставляющие жизненно необходимые услуги центры. Закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия. С восьми вечера до пяти утра действует комендантский час.