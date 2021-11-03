Синьцзян, Китай, , 17:20 — REGNUM В политическом давлении на назначенных «государствами-ревизионистами» Россию и Китай США использует широкий спектр тем, от расширения географии военных баз, как своих, так и союзнических, до гуманитарных вопросов. Как в очередной раз Вашингтон разыгрывает «синьцзяньскую карту» и какие выгоды США стремятся из этого извлечь, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

22 октября США сделали еще одну попытку использовать тему китайского Синьцзяна для обвинения Китая. Только теперь, чтобы создать видимость широкого возмущения, выступил в ООН с «совместным заявлением» представитель Франции. Возможно, что подключение Франции к американскому проекту по Синьцзяну, это такая форма окончательного уничтожения Вашингтоном французского самоуважения. Ведь будь у Парижа побольше гордости, ему еще долго не захотелось бы встраиваться в американскую обойму после обиды с AUKUS. Но единственная ли это причина для выбрать именно Францию в качестве проводника своих проектов? Читайте статью Владимира Павленко

Клеветой на китайский Синьцзян США прикрывают собственные преступления?