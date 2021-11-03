Синьцзян, Китай, 3 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В политическом давлении на назначенные «государствами-ревизионистами» Россию и Китай США используют широкий спектр тем, от расширения географии военных баз, как своих, так и союзнических, до гуманитарных вопросов. Как в очередной раз Вашингтон разыгрывает «синьцзяньскую карту» и какие выгоды США стремятся из этого извлечь, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

22 октября США сделали еще одну попытку использовать тему китайского Синьцзяна для обвинения Китая. Только теперь, чтобы создать видимость широкого возмущения, выступил в ООН с «совместным заявлением» представитель Франции. Возможно, что подключение Франции к американскому проекту по Синьцзяну — это такая форма окончательного уничтожения Вашингтоном французского самоуважения. Ведь будь у Парижа побольше гордости, ему еще долго не захотелось бы встраиваться в американскую обойму после обиды с AUKUS. Но единственная ли это причина для выбрать именно Францию в качестве проводника своих проектов? Читайте статью Владимира Павленко

Клеветой на китайский Синьцзян США прикрывают собственные преступления?