Афины , , 14:21 — REGNUM Представители розничных магазинов Греции заявили, что решение правительства о необходимости проведения экспресс-тестов для входа непривитых людей в магазины нецелесообразно и увеличивает нагрузку на сектор. Об этом сообщает AMNA 2 ноября.

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«С самого начала пандемии сектор розничной торговли очень серьезно справлялся с экономическими проблемами и проблемами в области здравоохранения, тщательно соблюдая все протоколы здравоохранения, — сказал глава Афинской торговой ассоциации Ставрос Кафунис. — Мы также согласились с тем, чтобы этот сектор никогда не служил центром распространения коронавируса и чтобы никто не ставил под сомнение безопасную среду в магазинах. Поэтому требование, чтобы сотрудники проверяли покупателей в магазинах, нецелесообразно и, к сожалению, окажет негативное влияние на экономическую конъюнктуру в то время, когда на рынок возвращается оптимизм».

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Озабоченность выразил и глава Греческой конфедерации торговли и предпринимательства Йоргос Караникас. Он обратил внимание, что новые ограничительные меры были приняты, когда рынок вступил в сезон отпусков.

«Вот уже более полутора лет торговый мир делает все возможное, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией. Он долгое время терпел болезненные блокировки с нулевой отдачей, ожидая возвращения к «нормальности», которое постоянно откладывается», — сказал он.

Необходимость показывать результат теста на коронавирус для входа в магазины остановит людей, предупредил Караникас. Зато, по его мнению, посещение открытых рынков для всех — вакцинированных или нет — без какого-либо контроля и ограничений создает прямую проблему недобросовестной конкуренции против розничных торговцев. Кроме того, по его словам, эта мера «поднимает обоснованные вопросы об эффективности сдерживания пандемии».