Сеул, , 13:52 — REGNUM За два года крупные предприятия Южной Кореи сократили объём выбросов вредных веществ почти на 10%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическую компанию CEO Score.

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Согласно опубликованным данным, объём выбросов 197 крупных предприятий, составил 452,2 млн тонн, что на 9,3% меньше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что компании, работающие в энергетическом секторе, сократили объём выбросов на 36%, однако компании, работающие в таких секторах, как связь, услуги, судостроение, напротив, увеличили объём выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 1 ноября на конференции ООН по климату (COP26) президент Южной Кореи официально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% (по сравнению с 2018 годом).

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