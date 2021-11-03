Ульяновск, , 13:52 — REGNUM Ко Дню народного единства в Ульяновской области организованы мероприятия в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Флаг России Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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Праздничные акции и события состоятся во всех муниципалитетах, но с учётом отмены всех массовых мероприятий они пройдут в виртуальном режиме.

На площади Ленина в Ульяновске днём состоится выставка в рамках проекта «Золото России», а вечером на фасаде здании гостиницы «Венец» покажут проекцию флага России. На сайте Центра народной культуры Ульяновской области будет представлен праздничный онлайн-концерт с участием местных коллективов и солистов.

В День народного единства для школьников организован просмотр документального фильма об истории праздника, квест «Стань краеведом», тестирование на знание слов из разных уголков России.

Кроме того, жителей Ульяновской области приглашают принять участие в онлайн-челендже «Национальное блюдо», написать этнографический диктант, посетить лекции и семинары о традициях и культуре народов Поволжья.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил жителей с Днём народного единства, назвав этот день одной «из важнейших дат в истории России», которая означает «преданность родной земле»:

«Страна оказалась под угрозой фактического исчезновения как независимое государство. Интервенты обосновались в самом сердце Руси — Кремле. И в этот, казалось бы, безнадёжный момент сам народ взял ситуацию в свои руки, изгнав иностранных захватчиков».

Губернатор уверен, что и сегодня «никакие угрозы не заставят нас отказаться от ценностей и идеалов», в числе которых — любовь к Отчизне, патриотизм, защита национальных интересов.