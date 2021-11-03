Манагуа , 3 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Период избирательной кампании, начавшийся 25 сентября, заканчивается в Никарагуа 3 ноября — за четыре дня до выборов. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В общей сложности в выборах примут участие семь политических партий.

В ходе этого процесса участники соблюдали установленные министерством здравоохранения меры по профилактике и борьбе с COVID-19, в том числе избегали массовых очных мероприятий и отдавали предпочтение виртуальным механизмам коммуникации для распространения своей агитации.

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, учреждение выполнило календарный план до голосования 7 ноября и подробно отчиталось о разработке мероприятий, датах и процедурах участия граждан и политических организаций.

13 октября эта организация вместе с законными представителями партий участвовала в рассмотрении и проверке Единого избирательного бюллетеня, а также в назначении и приведении к присяге 80 754 человек в качестве членов избирательных комиссий.

Власти участвовали в проверке наличия и качества несмываемых чернил — дополнительной меры прозрачности, которая гарантирует, что голосование будет проводиться только один раз и, в соответствии с национальным законодательством, свободным, всеобщим, тайным и индивидуальным образом.

Ранее они проверили содержимое и транспортировку 13 459 избирательных ящиков в различные департаменты страны с документами, вспомогательными материалами, несмываемыми чернилами и печатями безопасности, а также объявили о запретах, установленных на день выборов.

На выборах президент Даниэль Ортега будет добиваться своего пятого президентского срока — четвертого подряд (с момента его победы в 2006 году) и второго вместе со своей женой, вице-президентом Росарио Мурильо, против пяти оппозиционных кандидатов на высший пост в стране.

Помимо правящего Сандинистского фронта национального освобождения, в выборах участвуют кандидаты в президенты от Конституционной либеральной партии, Никарагуанского христианского пути, партии «Никарагуанский либеральный альянс», партии «Альянс за республику» и Независимой либеральной партии.