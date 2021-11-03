Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс считает виноватой свою мать Линн Спирс в своём 13-летнем опекунстве. Об этом 3 ноября пишет издание Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По данным СМИ, артистка написала пост в Instagram, в котором заявила, что её мать «разрушила» её жизнь. «Мой отец может и начал опекунство 13 лет назад. Но люди не знают, что это моя мама подала ему идею… Ты точно знаешь, что сделала. Мой отец не настолько умён, чтобы когда-либо думать об опеке», — обратилась к матери Спирс. Позже она удалила публикацию.

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября 2021 года отец певицы Джеймс Спирс был отстранён от опеки над ней. Это может стать одним из шагов к полной отмене опеки над Бритни Спирс.

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