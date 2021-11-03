Москва, , 13:48 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в турнире, который состоится в Финляндии с 12 по 14 ноября. Об этом 3 ноября рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Александр Большунов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно сказать точно: Большунов стартовать в Финляндии не будет», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Большунов перенёс операцию на верхней челюсти. Он был прооперирован из-за запущенной проблемы с кистой, причиной которой стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.

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