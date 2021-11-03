Москва, 3 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Категорически не рекомендуется самостоятельно смешивать бытовые средства разного состава — моющие и дезинфекционные средств. Взаимодействие химических веществ может навредить здоровью человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

(сс) Melissa-Anna Средство для мытья посуды

Например, если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то бурная реакция с брызгами может лишить зрения. При соединении хлорактивных средств с кислотой можно получить быстрое выделение газообразного хлора, что опасно при вдыхании.

Также опасны спиртсодержащие средства, они пожароопасны. Средств бытовой химии попадают в организм через кожные покровы. Необходимо использовать влагонепроницаемые перчатки для избежания попадания средства на кожу. Хранить бытовую химию надо в недоступных для детей местах.

Как сообщало ИА REGNUM, дезинфекция и влажная уборка в домах или квартирах в период пандемии коронавируса является обязательной.

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