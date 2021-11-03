Петергоф, Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM С начала действия локдауна в Санкт-Петербурге — с 30 октября — музейные объекты ГМЗ «Петергоф» посетили по QR-кодам почти пять тысяч человек. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе государственного музея заповедника.

Вид на Большой Петергофский дворец с Морского канала Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

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Напомним, с 30 октября, в Петербурге началась сплошная проверка QR-кодов у посетителей музеев и театров. Вход в парки при музеях возможен без кода.

«За это время в Петергофе побывало почти 5000 человек», — отметили в музее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за несоблюдения действующих ограничений, в том числе проверки QR-кодов, было отозвано разрешение на работу театра «Буфф».

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