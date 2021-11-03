Севастополь, 3 ноября 2021, 13:46 — REGNUM Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя 3 ноября, об этом сообщили в пресс-службе правительства города
«Причина — большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы.
На данный момент аккаунт действительно остаётся недоступным. Однако читать новости можно на новой странице по адресу @sevastopol_gov.