Севастополь, 3 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя 3 ноября, об этом сообщили в пресс-службе правительства города

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«Причина — большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент аккаунт действительно остаётся недоступным. Однако читать новости можно на новой странице по адресу @sevastopol_gov.

https://www.instagram.com/p/CVzwwn_AgyQ/