Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Торжественное открытие реконструированной Греческой православной церкви Святого Николая, которая была погребена под рухнувшими башнями-близнецами 11 сентября 2001 года, состоялось в Нью-Йорке по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает AMNA 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Варфоломея сопровождали архиепископ Американский Элпидофор и митрополит Халкидонский Эммануил, патриарха приветствовал почетный караул американцев греческого происхождения, которые служат в береговой охране и полиции Нью-Йорка. На церемонии также присутствовали видные члены греко-американского сообщества, политики США и родственники жертв террористических атак во Всемирном торговом центре.

Патриарх благословил религиозные предметы, которые были спасены из разрушенной первоначальной церкви.

Патриаршая миссия также привезла реликвию святого Николая с горы Афон в Греции, которую патриарх поместил в центре алтаря. Кроме того, Варфоломей снял облачение, которое было на нем, подписал его и пожертвовал церкви.

Церковь Святого Николая начала богослужения в 1922 году и была важной символической точкой отсчета для греческих мигрантов, которые в начале ХХ века прибыли на остров Эллис, центр приема мигрантов Соединенных Штатов.

Новая церковь была спроектирована известным архитектором Сантьяго Калатравой и расположена рядом с парком Свободы, недалеко от памятника и музея 9/11. Его ремонт обошелся в 85 миллионов долларов, которые поступили в основном за счет пожертвований.

Помимо того, что это центральная греческая православная церковь в городе Нью-Йорке, она является единственным храмом рядом со Всемирным торговым центром 1 и будет открыта для представителей всех религий. Церковь Святого Николая откроется для богослужений на следующей неделе.