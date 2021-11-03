Москва, , 13:43 — REGNUM При оценке избыточной смертности из-за коронавирусной инфекции следует ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию британской газеты Financial Times, согласно которой Россия стала одним из лидеров по избыточной смертности от ковида.

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«Дело в том, что непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он указал, что «первоисточником являются Росстат» и те цифры, которые назывались вице-премьером Татьяной Голиковой, возглавляющей оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Песков напомнил, что она неоднократно комментировала тему избыточной смертности.

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Напомним, в публикации Financial Times утверждается, что Россия по избыточной смертности с начала пандемии в абсолютном выражении заняла второе место в мире после США. По данным издания, в РФ от последствий COVID-19 скончались более 750 тыс. человек. При этом по данным оперативного штаба на 3 ноября летальных исходов в стране зарегистрировано немногим более 242 тысяч.

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