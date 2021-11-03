Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ситуацию по коронавирусу напряжённой. Что касается локдауна, то оценку принятым антиковидным мерам давать пока рано.

ТЯК «Москва» в первый день локдауна, 28 октября 2021 года Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Обстановка по-прежнему остается напряжённой. Но по темпам прироста заболеваемости показатели в Ростовской области несколько ниже среднероссийских и составляют 4,9%», — сказал Голубев в эфире телеканала «Россия-24».

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор назвал смертность от COVID-19 сумасшедшей.

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