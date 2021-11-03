Москва, , 13:41 — REGNUM В Кремле сформулируют позицию по законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», когда Государственная дума завершит работу над документом. Об этом 3 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, когда «он уже будет на выходе из Госдумы, уже будет формулироваться позиция». В настоящее время работа продолжается внутри Государственной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в регионах, в конце сентября внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

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