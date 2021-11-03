Йошкар-Ола, , 13:39 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 ноября выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 899 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 180 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 11 человек. 692 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались четыре человека среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 в республике не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2027 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 754 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1540 человек, из них у 1520 — пневмония, 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 168 пациентов, при этом госпитализированы 130 жителей Марий Эл.