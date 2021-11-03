Джакарта, , 13:38 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 801 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 3 ноября 2021 года в Индонезии выявлено 4 246 174 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 814 человек. Всего коронавирусом в стране перебороли 4 091 101 человек.

В период с 2−3 ноября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 24 человека. Всего эпидемия унесла жизни 143 481 жителя Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 11 592 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по науке о здоровье из Университета Индонезии, профессор Тджандра Йога Адитама, заявил, что штамм коронавируса AY.4.2 на 10−15% более заразный, чем штамм Delta.

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