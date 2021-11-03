Пермь, , 13:39 — REGNUM В Пермском крае изменились цены на жилье. В III квартале 2021 года подорожали квартиры, как на первичном, так и вторичном рынках. Об этом сообщает Росстат.

Стоимость жилья nattanan23

В новостройках стоимость квадратного метра жилья на конец октября составила 73 053 рубля против 69 184 рублей во II квартале. На вторичном рынке цена выросла с 63 158 рублей до 63 752 рублей.

Напомним, в Пермским крае строительство жилье ведется активно. Головой план выполнен на 81%. Перед Пермским краем стоит задача увеличить годовой объем ввода жилья до 1,6 млн квадратных метров к 2030 году.

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