Краснодар, 3 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Сев озимых культур завершили хозяйства Краснодарского края, сообщили 3 ноября в пресс-службе администрации региона.

Government.ru Пшеница

Под урожай 2022 года в регионе отвели около 1,8 млн га: более 1,6 млн га — под озимую пшеницу, под ячмень — 179 тыс. га, рапс — 65,3 тыс. га, тритикале — 1,3 тыс. га.

«Сегодня мы планомерно развиваем отечественную селекцию, и с каждым годом ее доля только растет. В этом году под будущий урожай использовали 417 тыс. тонн наших семян. В том числе, благодаря поддержке аграриев — приобретение элитных сортов субсидируем из краевого и федерального бюджетов», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2021 году в Краснодарском крае был установлен исторический рекорд по объёму урожая, было получено 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, в том числе 10,6 млн тонн пшеницы, при этом 90% зерна — продовольственного класса.