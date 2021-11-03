Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Недавний доклад, представленный Исследовательской службой Конгресса США, был посвящен возможностям России в сфере международной торговли оружием. О том, какую угрозу со стороны России усмотрели американские аналитики со стороны поставок российского оружия, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Сами США занимают в мировой оружейной торговле первое место, но успехи России, прочно удерживающей второе, беспокоят американское руководство не только с точки зрения упущенной прибыли от контрактов. В докладе Исследовательской службы утверждается, что торговля вооружениями позволяет России расширять возможность дискуссии и используется для защиты от влияния США. Мало того, что в продвижении своих изделий на международный рынок российские оружейники используют наработки еще советских лет, российские системы имеют серьезные преимущества в соотношении «цена-качество» перед более дорогими западными. Тем больше причин у США рассматривать давление на российский оборонный экспорт как потенциально эффективный способ на обороноспособность самой России. Ведь расходы на обновление и расширение собственного парка вооружений у США превосходят российские более чем в 10 раз. Значит, для России неприемлем путь «лобового» противостояния для поддержания оборонного паритета, а требуется что-то иное. Читайте статью Владимира Васильева

США замышляют очередной удар по обороноспособности России