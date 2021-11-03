Элефсис, , 13:40 — REGNUM Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетил греческий город Элефсис для объявления его культурной столицей Европы 2023 года. Об этом сообщает AMNA 2 ноября.

Флаг Греции Alphast

Схинас встретился с мэром Аргирисом Эконому и советом муниципальной компании «Элевсис 2023».

В своем выступлении Схинас подчеркнул, что «особенность задачи для такого города, как Элефсис, состоит в том, чтобы доказать, что различие — это хорошо».

Элефсис находится в 20 км от Афин, во втором тысячелетии до н.э. город был центром одного из государств ахейцев. В первом тысячелетии в нем проводились знаменитые Элевсинские мистерии, важнейшие из древнегреческих обрядов.