Самара, , 13:52 — REGNUM Группа специалистов минздрава России начала работать в Сызрани. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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«Я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко за ту помощь, которая оказывается региону. Это финансовая поддержка и очень большая методическая помощь. Сегодня начинаем с работы в Сызрани вместе с замминистра здравоохранения Олегом Гридневым. Приняли решение начать работу именно в этом муниципалитете. Посмотрим, какая ситуация и что нужно предпринять», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев напомнил, что задачей комиссии является методическая помощь: специалисты намерены посмотреть, как в регионе организована работа по борьбе с коронавирусом.

«В составе нашей делегации также принимает участие академик Владимир Стародубов, который сейчас поехал в Тольятти посмотреть организацию помощи пациентам с COVID-19», — приводит пресс-служба слова Гриднева.

Отмечается, что Самара будет конечной точкой, в которой специалисты проверят некоторые медучреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что минздрав РФ предоставит дополнительную поддержку Самарской области в борьбе с COVID-19.