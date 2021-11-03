Тбилиси, 3 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии в октябре в годовом исчислении составил 12,8%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 ноября на сайте организации.

Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии при сравнении цен с октябрём 2020 года на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 18,4% (в сентябре — на 15,9%), что увеличило уровень инфляции на 5,73 процентных пункта.

Цены на транспортные услуги в стране в среднем выросли на 19,6% (в сентябре — 20,3%), что увеличило уровень инфляции на 2,4 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги ЖКХ (11,9%), мебель и бытовую технику (11,3%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (11,2).

Напомним, в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. При этом планируемый показатель на текущий год составляет 3%.