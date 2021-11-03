Москва, 3 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Тема трупа лося в автомобиле, за рулем которого был первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, стала предметом активного обсуждения на заседании Московской городской думы 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Член фракции КПРФ в Мосгордуме, депутат Павел Тарасов высказал недовольство тем, насколько остро обсуждается эта тема, не имея при этом отношения к повестке работы законодательного собрания столицы.

«Не могу не поддержать Павла Михайловича», — согласился с ним председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Тем не менее и он не обошелся без шпильки в адрес главного коммуниста Москвы, правда сделал это в деликатной манере.

«Коллеги, просьба, про лося сегодня не надо. Давайте спокойно проведем заседание хотя бы в Москве без лося. Хотя меня, конечно, беспокоит, что Восточный административный округ, который представлен в основном кандидатами от КПРФ, граничит с Лосиным островом, но я надеюсь это никак не скажется на экологии Лосиного острова», — сказал Шапошников.