Саратов, , 13:35 — REGNUM В Саратове днем 3 ноября произошла очередная авария на тепломагистрали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Отмечается, что о коммунальной аварии стало известно в 11:55 (местное время). Инцидент произошел в Кировском районе Саратова на тепломагистрали №3 d-720 мм, на пересечении улицы Алексеевской и проспекта 50 лет Октября. О количестве домов, попавших в зону отключения теплоснабжения не сообщается.

Днем 3 ноября температура воздуха в Саратове не поднимется выше +7 градусов. В ночь на 4 ноября синоптики обещают минус 1 градус, временами пройдут небольшие осадки в виде снега.

ИА REGNUM напоминает, 2 ноября в Саратове в зону отключения центрального отопления и горячего водоснабжения попали 85 жилых домов Кировского и Ленинского районов города с населением 33 072 человека, из них 5512 детей. Также подача тепла и горячей воды была приостановлена в пяти детских садах. Завершить аварийно-ремонтные работы планировали до 09:00 3 ноября.

До этого, 25 октября без тепла и горячей воды остались 102 многоквартирных дома.

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