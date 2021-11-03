Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбурге после осенних каникул школьники выйдут на очное обучение. Об этом 3 ноября во время прямого эфира Instagram заявила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

Школа © ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что дети пойдут в школы в течение двух дней. В частности, 8 ноября за парту сядут ученики начального звена и выпускники. На следующий день (9 ноября) в школу пойдут ученики пятых — десятых классов.

На входе в образовательные учреждения усилят фильтр. Для этого будут созданы медбригады, которые осуществят осмотр каждого ребенка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 22 сентября школьников перевели на дистанционное обучение, а на каникулы отправили досрочно — с 25 октября.

Глава областного минздрава заострила внимание на том, что мера показала свою эффективность. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди детей снизилась в пять раз. Также отмечено снижения заболеваемости среди взрослого населения. Все это повлекло уменьшение количества вызовов скорой помощи,

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