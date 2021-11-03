Чебоксары, 3 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Аликовском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту наезда на школьницу и оставления места ДТП. Следствие считает, что обвиняемый на момент аварии находился в состоянии опьянения, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель Аликовского района. Авария произошла ночью 21 июня 2021 года в селе Раскильдино Аликовского района.

По версии правоохранителей, мужчина сел за руль Kia в состоянии алкогольного опьянения и при выезде на встречку сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части. Следствием установлено, что обвиняемый после ДТП покинул место происшествия, не став вызывать скорую помощь и полицию.

У несовершеннолетней были диагностированы различные повреждения, в том числе черепно-мозговая травмы.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело ушло в Аликовский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 4, 5 и 6 ноября в Чувашии проведут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. В ГИБДД республики отмечают, что ежедневно инспекторы ДПС выявляют в от трёх до 15 нетрезвых водителей.

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