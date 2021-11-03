Тверь, 3 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Обвинения фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины, совершенном в 2008 году, предъявлены следователями в Тверской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 3 ноября.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Обвиняемыми по уголовному делу на данный момент проходят четверо мужчин, пятый фигурант дела этапирован из колонии, где отбывает наказание в виде длительного лишения свободы, в следственный изолятор УФСИН России по Тверской области, следователи также намерены предъявить ему обвинение.

Убийство произошло в феврале 2008 года — житель Твери 1 февраля вечером поставил свой автомобиль на автостоянку, но до дома не дошёл, а 6 февраля его тело нашли в яме в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области.

Расследование дела велось в течение 13 лет, проверялись самые разные версии и возможные подозреваемые. Расследование активизировалось в сентябре 2021 года — была получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства. Следователям удалось установить причастных к преступлению. Подозреваемых задержали в Твери, Москве, Московской области. 30 октября четверо фигурантов были арестованы по решению суда.