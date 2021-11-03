Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться. За последние сутки в городе госпитализировали 507 пациентов с COVID-19, это на 166 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 3 ноября в городском оперштабе. Таким образом, за сутки госпитализация возросла почти на 49%, или в полтора раза.

Приемное отделение Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурга в настоящее время находятся 7973 пациента, это на четыре человека больше, чем в предыдущие сутки. Выписан за сутки был 571 человек, что позволило разгрузить больницы для принятия новых заболевших.

В отделениях реанимации коронавирусных стационаров Петербурга находятся 745 пациентов (-4 человека к уровню предыдущих суток). В том числе 365 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

В Петербурге по-прежнему развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 3 ноября свободны 27,68% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 38 785 пациентов, это на 181 человека больше, чем в предыдущие сутки. Еще 3453 человека находятся на домашнем карантине (-336), 33 человека — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,1 единицы и составляет на сегодня 1,00 единицу, что соответствует нормативу Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3269 новых носителей коронавируса, выписали по выздоровлению 3326 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 86 человек, что стало максимальной цифрой суточной смертности за осень 2021 года.

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