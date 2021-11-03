Москва, , 17:20 — REGNUM Предсказания об ухудшении кибербезопасности с ростом цифровой сферы деятельности продолжают сбываться. 2020 год оказался рекордным по числу хакерских атак и идти на спад у этой печальной статистики причин пока нет. Можно ли вообще утихомирить цифровой терроризм, не отказываясь от самой, внедряемой без должной осторожности, цифровизации, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно, все специалисты понимают, что нынешняя ситуация с кибербезопасностью только подогревает аппетиты хакеров. Но поднимать вопрос об улучшении киберзащиты, не значит ли распугивать потенциальных инвесторов в IT-сферу? Как развить безопасность без того, чтобы необходимость вкладывать в защиту своих цифровых ресурсов не стала камнем преткновения для дальнейшего развития? Хотя, если бы масштаб уже происходящих утечек данных привлек внимание широкой публики, мог бы выйти серьезный скандал. И гораздо худшими последствиями чем кража персональных данных может стать вторжение злоумышленников в системы автоматизированного управления на производствах. Как же будет выходить из «вилки» между защитой и антирекламой цифровая безопасность в ближайшем будущем? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Кибербезопасности в мире не будет?

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