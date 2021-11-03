Москва, 3 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Предсказания об ухудшении кибербезопасности с ростом цифровой сферы деятельности продолжают сбываться. 2020 год оказался рекордным по числу хакерских атак, и идти на спад у этой печальной статистики причин пока нет. Можно ли вообще утихомирить цифровой терроризм, не отказываясь от самой, внедряемой без должной осторожности, цифровизации, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Конечно, все специалисты понимают, что нынешняя ситуация с кибербезопасностью только подогревает аппетиты хакеров. Но поднимать вопрос об улучшении киберзащиты — не значит ли распугивать потенциальных инвесторов в IT-сферу? Как развить безопасность без того, чтобы необходимость вкладывать в защиту своих цифровых ресурсов не стала камнем преткновения для дальнейшего развития? Хотя если бы масштаб уже происходящих утечек данных привлек внимание широкой публики, мог бы выйти серьезный скандал. И гораздо худшими последствиями, чем кража персональных данных, может стать вторжение злоумышленников в системы автоматизированного управления на производствах. Как же будет выходить из «вилки» между защитой и антирекламой цифровая безопасность в ближайшем будущем? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Кибербезопасности в мире не будет?