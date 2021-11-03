Стокгольм, , 13:28 — REGNUM В настоящее время две партии угрожают отправить правительство Швеции в отставку, если их требования не будут удовлетворены. Но баталии и споры с «Левыми» и «Центристами» будут переданы преемнику, а сам премьер-министрстраны Стефан Лёвен считает, что обеим партиям пора бы остановится в политической борьбе и не заходить слишком далеко. Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

В интервью SVT Лёвен припугнул «Центристов» и «Левых» возможностью прихода к власти правого правительства во главе с Ульфом Кристерссоном.

В частности, уходящий лидер партии «Социал-демократов» недвусмысленно обозначил, что альтернативой для «Левых» является правое правительство, которое с ним, в отличие от его партии, никаких переговоров вести не будет по умолчанию.

«Теперь у нас кая парламентская ситуация такая, какая есть. И если принимали меня в качестве премьер-министра, то вам лучше принять Магдалену Андерссон в этом качестве тоже», — заявил Лёвен.

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