Москва, 3 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Решение засекретить государственные закупки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) и Федеральной службы охраны (ФСО) связано с тем, что эти ведомства имеют дело с государственной тайной. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Речь идёт о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», — пояснил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, Росгвардия и ФСО пополнили список ведомств, которые «при осуществлении закупок товаров, работ, услуг» должны применять закрытые конкурентные способы определения поставщиков.

Начиная с 1 января 2022 года, эти федеральные органы исполнительной власти, их подведомственные учреждения и предприятия будут проводить закупки на закрытых тендерах.