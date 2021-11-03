Джакарта, 3 ноября 2021, 13:23 — REGNUM Эксперт по науке о здоровье из Университета Индонезии, профессор Тджандра Йога Адитама, заявил, что штамм коронавируса AY.4.2 на 10−15% более заразный, чем штамм Delta, сообщает Antara.
Штамм AY.4.2 является своего рода «производным» от штамма Delta.
Зарегистрированные случаи AY.4.2 выявлены и продолжают расти в Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, центральное правительство Индонезии просит общественность сохранять бдительность из-за угрозы третьей волны пандемии.
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