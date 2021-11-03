Стокгольм, 3 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Ситуация с родовспоможением остро стоит во многих ленах Швеции. К такому мнение пришла Шведская ассоциация работников здравоохранения, которая предупреждает о новых массовых увольнениях, если ситуация на рабочем месте для многих медработников не улучшится. Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT.

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«Ситуация накалилась, терпеть это больше нельзя», — поделилась в интервью SVT Эмма Йонссон, которая работает акушеркой и является председателем Ассоциации работников здравоохранения в Стокгольме.

По данным Национального совета здравоохранения и социального обеспечения Швеции, нехватка акушерок ощущается в 19 из 21 региона. Наиболее остро дело обстоит в Вестерботтене, Люкселе, Лунде, Гетеборге и Умео.

«Сегодня на одну акушерку приходится от трех до четырех родов», — поделилась данными Оса Мёрнер, которая входит в правление Ассоциации работников здравоохранения.