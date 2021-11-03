Джелалабад, Афганистан, 3 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар произошел мощный взрыв, есть погибшие и раненые, сообщат портала GradaCrisis24.

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Отмечается, что взрыв произошел вблизи полицейского участка в районе Шах Бурхан Ага. Число жертв и пострадавших выясняются.

По некоторым данным за взрывом последовала перестрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в результате взрыва в афганском городе Джелалабад погиб один ребенок, еще двое получили ранение.

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