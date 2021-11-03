Вашингтон, 3 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Учитывая, что на утро 3 ноября было подсчитано 97 процентов голосов в американском штате Вирджиния, республиканец Гленн Янгкин, похоже, собирается вернуть себе пост губернатора. Возможная победа республиканцев является горьким и серьезным поражение для демократов, ведь еще недавно президент страны ДжоБайден обогнал Дональда Трампа в штате на десять процентных пунктов в ходе президентских выборов. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Противостояния демократов и республиканцев в США

«Это показатель того, что население думает о правлении действующего президента и правящего правительства», — подметила в своем репортаже иностранный корреспондент SVT в США Гильда Хамиди-Ниа.

Бывший президент Дональд Трамп поддержал Янгкина, но они не появлялись вместе в ходе встреч с избирателями, отмечают шведские журналисты.

«Выборы губернатора в Вирджинии традиционно являются показателем того, как идут дела у действующего президента и правящей партии. Срок полномочий губернатора штата составляет всего четыре года, и поэтому выборы всегда проводятся через год после президентских выборов», — говорится в статье.