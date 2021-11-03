Сеул, , 13:20 — REGNUM К 2030 году правительство Южной Кореи выделит 1,4 трлн вон (~$1,18 млрд) на разработку технологии улавливания и захоронения углерода (CCS). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Напомним, что выступая 1 ноября на конференции ООН по климату (COP26) президент Южной Кореи официально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% (по сравнению с 2018 годом).

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Как сообщили в министерстве, порядка 1 трлн вон (~$846 млн) планируется выделить на разработку технологий хранения углерода, около 400 млрд вон (~$338 млн) — на исследование и обеспечение безопасности мест хранения, около 120 млрд вон (~$101,5 млн) — на участие в соответствующих международных проектах.