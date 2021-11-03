Кишинёв, , 13:20 — REGNUM Соединённые Штаты помогли Молдавии во время недавно завершившегося энергокризиса. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в соцсети Twitter.

Майя Санду Gov.md

«Спасибо США за то, что были с нами во время газового кризиса — написала глава республики. — Спасибо за поддержку».

Санду отметила, что Кишинёв поддерживает контакты с Вашингтоном. Она также надеется, что работа по укреплению энергетического сектора Молдавии продолжится. Каким образом США поддержали Молдавию, Санду не указала.

Напомним, переговоры о продлении контракта с Газпромом на снабжение Молдавии газом затянулся более, чем на месяц, в результате чего в республике в октябре начался энергетический кризис. С 1 ноября поставка газа в республику началась по новым условиям. По данным молдавской стороны цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров.

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