Чита, 3 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий и похолодании. По данным территориального ГУ МЧС РФ, днём 4 ноября и в течение суток 5 ноября местами по территории региона ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, усиление ветра до 15−20 м/с, метели, установление снежного покрова, на автодорогах гололедица, снежные накаты, заносы, понижение температуры воздуха на 10° и более.

shevgota Метель

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По данным забайкальских синоптиков, ночью 4 ноября в Чите будет минут 13−15°С, днем — 7−9°С.

«В связи с этим на территории края возрастает риск возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в эти дни демонстрирует в соседнем Приангарье.

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