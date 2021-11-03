Стокгольм, 3 ноября 2021, 13:22 — REGNUM Внутри «Социал-демократов» широко распространена критика того, как партия поступила со «Шведскими демократами». Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT со ссылкой на свои источники.

Стефан Лёвен
Стефан Лёвен
Socialdemokraterna.se

По словам людей, занимающих руководящие должности, партия слишком поздно осознала, что она потеряла своих традиционных избирателей, из-за того, что руководство относится к «Шведским демократам» как к своим злейшим идеологическим противникам.

Источники отмечают, что подовом к внутренним склокам стал тот факт, что все больше членов Конфедерации профсоюзов Швеции, то есть представителей рабочего движения, чьи права традиционно отстаивали «Социал-демократы», парадоксальным образом теряют веру в партию и записываются в сторонники крайне правых «Социал-демократов».

Самая резкая критика в рядах «Социал-демократов» направлена в адрес бывшего председателя профсоюза, а ныне уходящего в отставку премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. 3 ноября социал-демократы соберутся на съезде партии. Премьер-министр Стефан Лёвен готовится передать пост лидера партии Магдалене Андерссон. Каким будет долговременное политическое наследие Лёвена, еще предстоит увидеть, пишут журналисты.