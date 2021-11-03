Стокгольм, 3 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Внутри «Социал-демократов» широко распространена критика того, как партия поступила со «Шведскими демократами». Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT со ссылкой на свои источники.

Socialdemokraterna.se Стефан Лёвен

По словам людей, занимающих руководящие должности, партия слишком поздно осознала, что она потеряла своих традиционных избирателей, из-за того, что руководство относится к «Шведским демократам» как к своим злейшим идеологическим противникам.

Источники отмечают, что подовом к внутренним склокам стал тот факт, что все больше членов Конфедерации профсоюзов Швеции, то есть представителей рабочего движения, чьи права традиционно отстаивали «Социал-демократы», парадоксальным образом теряют веру в партию и записываются в сторонники крайне правых «Социал-демократов».

Самая резкая критика в рядах «Социал-демократов» направлена в адрес бывшего председателя профсоюза, а ныне уходящего в отставку премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. 3 ноября социал-демократы соберутся на съезде партии. Премьер-министр Стефан Лёвен готовится передать пост лидера партии Магдалене Андерссон. Каким будет долговременное политическое наследие Лёвена, еще предстоит увидеть, пишут журналисты.