Ульяновск, 3 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту вынужденной посадки учебного самолёта. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Инцидент произошёл 3 ноября 2021 года. Предварительно правоохранители установили, что в 10:36 (мск) самолёт Diamond DA42 M, принадлежащий Ульяновскому институту гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, вынужденно сел на аэродроме в Ульяновске (Баратаевка).

В ведомстве отмечают, что на момент происшествия на воздушном судне были инструктор и курсант, пострадавших нет, но у самолёта повреждено шасси.

«Самолёт выполнял учебно-тренировочный полет по маршруту из аэропорта «Чебоксары», — говорится в сообщении управления.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП с участием самолёта, принадлежащему институту гражданской авиации, произошло 26 июля 2021 года в Сурском районе Ульяновской области. Самолёт совершил экстренную посадку, пилот и пассажир-пятикурсник получили неопасные для жизни травмы и направлены в больницу.

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