Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Американская исполнительница Леди Гага высказалась относительно работы над фильмом «Дом Gucci». Об этом 3 ноября пишет издание New York Post.

Леди Гага Victoria's Secret

По словам певицы, съёмки в картине дались ей непросто — на протяжении девяти месяцев ещё до начала производства фильма она разговаривала на английском языке с итальянским акцентом, как её героиня. Леди Гага также призналась, что в какой-то момент у неё появились «некоторые психологические трудности» — она всё время проводила в образе своего персонажа.

ИА REGNUM напоминает, что в фильме «Дом Gucci» Леди Гага сыграла Патрицию Реджани, жену итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В 1998 году Реджани приговорили к тюремному заключению за организацию заказного убийства своего супруга.

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