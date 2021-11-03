Вашингтон, 3 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Американская исполнительница Леди Гага высказалась относительно работы над фильмом «Дом Gucci». Об этом 3 ноября пишет издание New York Post.

Victoria's Secret Леди Гага

По словам певицы, съёмки в картине дались ей непросто — на протяжении девяти месяцев ещё до начала производства фильма она разговаривала на английском языке с итальянским акцентом, как её героиня. Леди Гага также призналась, что в какой-то момент у неё появились «некоторые психологические трудности» — она всё время проводила в образе своего персонажа.

ИА REGNUM напоминает, что в фильме «Дом Gucci» Леди Гага сыграла Патрицию Реджани, жену итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В 1998 году Реджани приговорили к тюремному заключению за организацию заказного убийства своего супруга.