Казань, 3 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Татарии утром и днем 4 ноября местами ожидается сильный южный ветер порывами до 15−18 м/с. Об этом сообщает региональное управление Росгидромета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осадки

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В День народного единства в республике ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы составит 0…—5 градусов, на востоке Татарии до — 8, днем потеплеет до +6 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Башкирии днем 4 ноября может пройти мокрый снег и дождь. Ночью и утром на некоторых участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью может понизиться до —15, а днем столбик термометра поднимется до +4 градусов.

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