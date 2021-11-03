Кострома, , 13:18 — REGNUM В Костроме начали делать платные прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской больнице Костромы.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

На данный момент медучреждение является единственной организацией в регионе, где получить вакцину от COVID-19 могут люди, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования.

Больница закупила 1000 доз «Спутника Лайт» напрямую у производителя — в центре Гамалеи. Стоимость услуги составляет 1500 рублей. В эту сумму входит осмотр у терапевта, цена самой вакцины и ведение препарата под кожу.

По данным на 3 октября прививки в больнице сделали 20 человек — это иностранные граждане, работающие в регионе по трудовому патенту. Для того, чтобы получить вакцину им необходимо предоставить паспорт, патент на трудовую деятельность, вид на жительство и разрешение на временное пребывание.

Медучреждение намерено продолжить практику и закупить новую партию препарата у поставщиков. По словам представителей департамента здравоохранения, в соседних с Костромской областью регионах такая услуга пока не предоставляется. В среднем по России стоимость платной вакцинации варьируется от 1300 до 1900 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сусанинской площади в Костроме откроют пункт вакцинации